Vivre l'échec, le parcours PMA de Solène

Dans ce deuxième épisode de Parcours, Solène raconte comment elle a dû affronter et gérer l'échec de son parcours PMA. Comment accepter l'impossible? Comment trouver la force d'arrêter, quand aucune technique ne semble fonctionner? Faut-il, à un moment, faire le deuil de cette grossesse qui ne vient pas?

Depuis plus de dix ans, la psychologue Rachel Treves accompagne des femmes et des hommes dans leur long parcours de procréation médicalement assistée, la PMA. Dix ans qu'elle s'intéresse à cet univers, où se tutoient le médical et le psychologique, l'éthique et les avancées technologiques, le couple et les réflexions de société, la science et les croyances, la raison et les sentiments.

