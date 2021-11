Chaque année, près de 10.000 femmes de moins de 35 ans déclarent un cancer. Depuis 2014, les oncologues qui les suivent sont dans l'obligation de leur proposer une consultation spécifique pour discuter d'éventuelles mesures de préservation de fertilité, préservation qui peut passer par une congélation d'ovocytes. Car les traitements contre la maladie peuvent altérer fortement voire réduire à néant toute possibilité de faire un enfant.

Dans ce huitième et dernier épisode de Parcours, nous avons rencontré Prune. Alors jeune trentenaire, ses médecins lui diagnostiquent un cancer du sein. Très vite, elle doit faire face à la question de la préservation de sa fertilité .

Depuis plus de dix ans, la psychologue Rachel Treves accompagne des femmes et des hommes dans leur long parcours de procréation médicalement assistée, la PMA. Dix ans qu'elle s'intéresse à cet univers où se tutoient le médical et le psychologique, l'éthique et les avancées technologiques, le couple et les réflexions de société, la science et les croyances, la raison et les sentiments.

