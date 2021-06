Le joueur d'échecs

Épisode 5 - Stratégie et tactique : Léo Battesti parle du jeu d'échecs et de politique corse.

C'est une habile partie d'échecs qui se joue en Corse depuis longtemps. Dans cet épisode est racontée la narration de quelques coups fameux, à Bastia.

Léo Battesti président de la ligue Corse des échecs, la plus importante de France, est un ex militants nationalistes. Il était présent lors des événements d'Aléria et parmi les fondateurs du FLNC emprisonnés en 1978. C'est en prison qu'il apprend à jouer aux échecs.

Ensuite, il fut le premier à se prononcer pour « la disparition de toute forme d'organisation clandestine ». Pour lui, l'identité corse semble s'être disputée jusqu'au Pat (partie nulle aux échecs). Quand s’est confondue la stratégie et la tactique.

Crédits:

Un podcast de Philippe Pujol & Anne-Sophie Lebon.

Produit par le label PopKast.

Création musicale : Jean-Michel Burger.

Oeuvre graphique : Mako Deuza.