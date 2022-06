La piscine individuelle est le cinquième épisode de l'enquête architecturale On ne court pas au bord du bassin.

«Perrick est à son bureau. Face à lui, il a disposé les cinq cartes postales et les jetons de Scrabble qu'il a reçu. En les recomptant, il se rend compte qu'il en manque un : il n'a plus qu'un seul "U". Il a dû l'égarer. Il attrape la dernière carte en date et l'examine. La carte ne présente pas de grand intérêt. Le photographe, perché dans un hélicoptère ou un avion à basse altitude, survole un lotissement pavillonnaire. Une soixantaine de maisons agencées autour de raquettes de retournement et de voies sans issue, trônent chacune au centre de leur jardin, accoudées à leur fidèle garage, condition systématique de la vie pavillonnaire. Les bandes de terrain sont fines et longues, chacune disposées les unes à côté des autres, comme les dents d'un peigne. Le cadrage est trop serré pour déterminer où ce lotissement est construit, si c'est en bordure de village ou au milieu de nulle part. Au milieu de certains jardins, quelques piscines. On en distingue cinq.»