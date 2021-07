Ondine - La mémoire dans la peau

«J'ai vécu avec des secrets pendant des années» me confie Ondine Khayat. «C'est comme avoir perçu très tôt l'indicible. Et c'est après que j'ai compris». Née d’une maman française et d’un père libanais et arménien, Ondine grandit dans la culture libanaise. Mais du côté arménien : rien. Un vide, un silence. Une page blanche. Toute son enfance, elle ressent l'émotion assourdissante derrière les silences. Pourtant, elle n’a aucune idée de ce qu’a vécu une partie de sa famille. Ce n’est que bien plus tard qu’elle va assembler les pièces du puzzle et mettre des mots sur son passé familial. Quand la tragédie s'imprime jusque dans les gènes, une histoire sur le traumatisme intergénérationnel.

Ondine Khayat est romancière. Son dernier livre, Le parfum de l’exil, est paru aux éditions Charleston.

Je referme avec cet épisode la saison 2 de Nude. J’en profite pour remercier les fidèles auditeurs et tous ceux et celles qui m’ont rejoint. Merci pour l’accueil fabuleux. Nude fait une pause, en attendant la saison 3 je vous retrouve sur Instagram @nudepodcast - N’oubliez pas aussi de vous abonner sur votre appli d’écoute préférée pour ne pas manquer le retour du podcast.

À bientôt !

Crédits

Nude est un podcast de Julie Marcelline Pujol.

Production, réalisation, enregistrement et montage : Julie Marcelline Pujol.

Mixage et habillage sonore : Alice Krief.

Identité graphique : Thomas Reig.

Musique du générique : Jean-Karl Lucas.