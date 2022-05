Nude Podcast

Mercy, c’est cette petite fille d'origine nigériane venue au monde sur l’Aquarius, navire humanitaire qui venait de sauver sa maman et des centaines d'autres migrants de la noyade. Cette histoire, Émilie Satt et Jean-Karl Lucas du groupe Madame Monsieur l’ont racontée en chanson et portée à l’Eurovision en 2018. Dans L’Odyssée de Mercy, ils racontent l'envers du décor et leur longue quête pour retrouver et venir en aide à l’héroïne de leur chanson.

Voici le dernier épisode de ce récit incroyable, et aussi douloureux que porteur d'espoir. Précédemment, c'est Taiwo, la maman de Mercy, qui partageait pour la première fois son histoire. Dans ce septième et dernier chapitre, Emilie, Jean-Karl, Taïwo et Mercy, désormais réunis, affrontent un nouveau combat.

La chanson Mercy a aussi été racontée dans un livre pour enfants : Je m’appelle Mercy, aux éditions Steinkis. Les droits du livre sont reversés à Mercy et à sa famille.

Emilie Satt et Jean Karl Lucas, alias Madame Monsieur, viennent de sortir l'EP Des gens mortels, un concentré de douceur pop.

Remerciements :

Beril Balkan, SOS Méditerranée, Basthou Bouraïma, JP et la Petite Peña.

