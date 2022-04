Nude Podcast

Mercy, c’est cette petite fille migrante venue au monde sur l’Aquarius, navire humanitaire qui venait de sauver sa maman. L’histoire d’une naissance miraculeuse devenue symbole d’espoir. Cette histoire, Émilie Satt et Jean-Karl Lucas du groupe Madame Monsieur l’ont racontée en chanson et l’ont portée à l’Eurovision en 2018. Dans «L’Odyssée de Mercy», ils racontent leur longue quête pour retrouver et venir en aide à l’héroïne de leur chanson.

Cet épisode est consacré au témoignage de Taiwo, la maman de Mercy. Au micro de Nude, elle confie pour la première fois son passé et les violences qui l’ont conduite à fuir le Nigeria, puis quelques années plus tard la Libye, à huit mois de grossesse et sur une embarcation de fortune. Avec émotion, Taiwo se remémore son accouchement sur le navire de sauvetage, à deux doigts du naufrage et parmi des centaines de migrants rescapés. À coeur ouvert, elle raconte un destin aussi tragique qu'extraordinaire, et sa vie de jeune femme aujourd'hui réfugiée en France.

La chanson Mercy a aussi été racontée dans un livre pour enfants : Je m’appelle Mercy, aux éditions Steinkis. Les droits du livre sont reversés à Mercy et à sa famille.

Emilie Satt et Jean Karl Lucas, alias Madame Monsieur, viennent de sortir l'EP Des gens mortels, un concentré de douceur pop.

Nude est un podcast de Julie Marcelline Pujol

Produit, réalisé et monté par Julie Marcelline Pujol

Habillage musical : Alice Krief

Musique du générique : Jean-Karl Lucas

Identité graphique : Thomas Reig

