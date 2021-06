Baptiste - (V)ivre

Baptiste a 30 ans, une gentillesse qui vous transperce et un look de jeune homme bien sous tout rapport. Baptiste est un ancien alcoolique. Hypersensible, il est saisi d’un grand mal-être dès l’enfance et de phobie scolaire. Ado, il commence à boire pour fuir un monde qui l’agresse. Baptiste a mis des années à comprendre qu’il souffrait d’addiction. Baptiste était fier de sa descente, fier de pouvoir enchainer les bouteilles et les black out. Avant de comprendre qu’il était surtout malade.

Aujourd’hui, il raconte sa descente aux enfers et sa renaissance.

Parallèlement au thème de l’addiction, ce témoignage aborde un sujet sensible ( TW Contenu sensible : viol).

Le livre de Baptiste Mulliez, co-écrit avec Judith Lossmann : « D'avoir trop trinqué ma vie s'est arrêtée ». Baptiste est aujourd’hui patient expert auprès des hôpitaux de Paris, il accompagne d’autres personnes souffrant d'addiction. Sur Instagram @mulliezbaptiste, il fédère une communauté autour de l’abstinence et encourage au dialogue. Si vous vous posez des questions sur votre consommation, n’hésitez pas à lui écrire.

Crédits :

Nude est un podcast de Julie Marcelline Pujol

Production, réalisation, enregistrement et montage : Julie Marcelline Pujol

Mixage et habillage sonore : Alice Krief

Identité graphique : Thomas Reig

Musique du générique : Jean-Karl Lucas