Cette année, pour les deux épisodes d'été hors-séries de New Deal, nous avons choisi d'illustrer la grande division politique de l'Amérique en vous proposant une immersion dans deux États emblématiques de cette fracture américaine. Nous parlons ce mois-ci du Texas, État conservateur, et en août, nous aborderons la Californie, État démocrate.



Pour ce premier épisode, nous sommes donc dans le deuxième plus grand État des États-Unis. Un peu plus grand que la France, le Texas compte près de 30 millions d'habitants. Pour aller plus loin que les étiquettes et comprendre s'il s'agit de stéréotypes ou de réalités, nous faisons un tour d'horizon historique et culturel du «Lone Star State». Quelles sont les évolutions politiques et sociologiques de cet État? Quelles idéologies dominantes perdurent?

