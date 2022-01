Il y a un an, le 6 janvier 2021, les partisans de Trump chauffés à blanc ont pris d'assaut le Capitole, siège du pouvoir législatif américain, pour interrompre la certification des résultats de l'élection présidentielle de novembre. Bilan: cinq morts et la bascule de cette grande démocratie dans un phénomène insurrectionnel, un événement insensé pour la plupart des observateurs.

Si les choses se sont bien terminées –les émeutiers sont repartis sans pouvoir empêcher la certification de l'élection–, cet anniversaire reste quand même très anxiogène. Un an plus tard, l'atmosphère politique aux États-Unis ne s'est pas apaisée, avec 68% des sympathisants républicains qui pensent toujours que les Démocrates ont «volé» l'élection.

Depuis, les États-Unis débattent sur l'état de leur démocratie et se demandent ce qu'il pourrait se passer lors des prochaines élections, certains auteurs parlant même de guerre civile imminente.

