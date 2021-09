Texas vs Californie, deux États, deux Amérique

Cette semaine dans New Deal, lumière sur deux États américains: la Californie, qui a confirmé ce mardi 14 septembre par référendum son gouverneur démocrate Gavin Newsom, attaqué par l'opposition républicaine. Et le Texas, qui défraie la chronique depuis cet été avec une salve de nouvelles lois passées par sa majorité républicaine, dont notamment une quasi-interdiction de l'avortement.

Tout oppose les deux États: le premier est solidement conservateur, le second, lui, représente le pôle progressiste du pays. Deux visions du monde qui semblent résumer la ligne de fractures entre les deux partis qui comptent dans l'Amérique du Nord de 2021.

Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour suivre l'actualité politique américaine et proposer tous les mercredis le podcast New Deal, avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

Générique: «Cutting It Close», de DJ Freedem