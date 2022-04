Cette semaine dans l'entre-deux-tours de la présidentielle française, difficile de penser à autre chose. Pourtant, aux États-Unis, la campagne pour les élections de mi-mandat de novembre prochain a déjà démarré. Elles verront la remise en jeu des sièges de la Chambre des représentants, d'un tiers du Sénat et de nombreuses fonctions au niveau des États.

Les primaires pour la sélection des candidats de chaque parti dans chaque État ont commencé en mars, mais l'essentiel se déroulera dans les mois à venir, tandis que l'on évoque aussi la présidentielle 2024. Comment se préparent ces prochaines échéances démocratiques? Que disent les sondages pour novembre prochain, et concernant l'élection de 2024? Quels sont les candidats qui émergent?

