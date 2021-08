Les premiers hommes d’Amérique du Nord ne sont pas ceux qu’on croit

Pour ce deuxième hors-série d'été de New Deal, remontons dans le temps jusqu'à l'arrivée des «premières nations» sur le continent américain.

Pour cet épisode du mois d'août, on vous parle de l'archéologie en Amérique du Nord. Elle apparaît comme le parent pauvre des archéologies méso-américaine et sud-américaine, qui ont exploré les immenses civilisations maya, aztèques ou incas. Pourtant, les découvertes des dernières décennies aux États-Unis suscitent de nombreux débats et controverses. S'y cachent des enjeux de mémoire très importants.

De quelle façon les populations sont-elles arrivées sur le continent? Quels sont les vestiges de ces civilisations? Et quelles sont les filiations possibles avec les Américains actuels?

