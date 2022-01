Vous avez sans doute vu ces derniers temps fleurir des boutiques de CBD à Paris et ailleurs. La mise en vente de ce produit relaxant dérivé du cannabis fait l'objet de batailles juridiques. La Cour de justice de l'Union européenne a obligé la France à préciser les choses, ce qu'elle a fait dans un arrêté très prohibitionniste, le 30 décembre 2021.

Au-delà du CBD, le sujet du cannabis s'invite régulièrement dans le débat public français et on se demande quel candidat à la présidentielle va s'emparer de ce thème toujours clivant chez nous –la dernière fois, en 2017, c'était Benoît Hamon, qui défendait la légalisation.

La question est à la fois un enjeu en termes de santé, de finances publiques et de sécurité, et c'est peut-être le moment de regarder ce qui se passe aux États-Unis. En effet, la légalisation de la marijuana y a débuté dès les années 1990 (en Californie, la proposition 215 autorise l'usage médical dès 1996), avant une accélération dans les années 2010. On peut donc examiner en grandeur réelle le bilan de la légalisation dans plusieurs États afin de documenter nos discussions et nos décisions.

