Ce mercredi 20 avril a lieu le débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Les débats d'entre-deux-tours sont devenus des étapes incontournables de notre vie démocratique, bien que la pratique soit somme toute assez récente puisqu'elle date de 1974 (Giscard-Mitterrand). Les États-Unis en ont été précurseurs, avec le débat entre John Fitzgerald Kennedy et Richard Nixon dès 1960, suivi de beaucoup d'autres, tous pleins d'enseignements.

Cette semaine dans New Deal, nous revenons sur l'histoire de ces débats aux États-Unis. Quelles sont leurs spécificités par rapport aux débats français? Peut-on mesurer leur effet sur le résultat électoral? Quelles sont les évolutions à l'heure des médias en ligne et de l'extrémisme politique?

