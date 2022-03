Le 1er mars, Joe Biden a prononcé son premier discours sur l'état de l'Union (SOTU) devant le Congrès. Une bonne partie de ce grand discours annuel a été consacrée à la situation en Ukraine. Le président américain a évoqué les moyens mis en œuvre par les États-Unis pour peser sur les événements et sur la Russie. Il a également souligné l'importance du combat pour les valeurs occidentales dans ce qui se joue en Ukraine.

Mais le président américain a quand même pu aborder d'autres sujets, et a listé ses projets pour les mois à venir.

À lire sur le même sujet: Guerre en Ukraine: comprendre les motivations de Poutine

Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour suivre l'actualité politique américaine et proposer tous les mercredis le podcast New Deal, avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

Prise de son et montage: Aurélie Rodrigues

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.