Alors que la crise en Ukraine se poursuit sans qu'une désescalade ne semble vraiment en vue entre la Russie et les États-Unis, la politique étrangère américaine se révèle également active sur d'autres fronts.



Le 3 février, le nouveau chef de Daech s'est donné la mort en Syrie, à la suite d'une opération commando américaine. Cette semaine, les pourparlers avec l'Iran sur une possible remise en route de l'accord nucléaire de 2015 pourraient connaître des avancées.



Cette activité robuste à l'extérieur contraste avec les problèmes que connaît l'administration Biden en termes de politique intérieure. Mais elle est aussi le signe que la politique étrangère de cette dernière, après un an de pratique, se précise.

