Il y a quelques semaines dans New Deal, nous évoquions le nouveau traité de défense entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, le traité Aukus, qui a entraîné l'annulation du contrat de sous-marins signé en 2016 entre l'industriel français Naval Group et l'Australie –et qui a suscité la colère de Paris. La conclusion de ce traité tient à la profonde entente qui existe entre les pays anglo-saxons, et plus précisément, entre Londres et Washington.

Pourtant, cette entente ne va pas de soi, puisqu'on sait que les États-Unis ont mené une guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne entre 1776 et 1783. Il est même injuste pour la France, qui était aux côtés des États-Unis à ce moment-là, de voir cette relation spéciale se renforcer aujourd'hui.

D'où vient ce lien particulier? Quelles en sont les conséquences pour nous autres, Français?

Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour suivre l'actualité politique américaine et proposer tous les mercredis le podcast New Deal, avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, et et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

Références:

«Ooh La La! Le Messy Divorce!», Maureen Dowd, The New York Times

Prise de son et montage: Aurélie Rodrigues

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

