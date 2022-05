Cette semaine dans New Deal, nous revenons sur ce qui fait l'actualité outre-Atlantique depuis lundi 2 mai: la fuite d'un document de la Cour suprême des États-Unis. Elle s'apprêterait, en juin, à revenir sur le droit à l'avortement dans le pays, établi en 1973 avec l'arrêt Roe v. Wade. Ce projet a été rédigé par l'un des six juges conservateurs, Samuel Alito.

En résulte une tempête de protestations chez les Démocrates face aux conservateurs qui défend quant à lui une question de principe. Cet événement s'inscrit au cœur des guerres culturelles entre la gauche et la droite, aujourd'hui polarisées, auprès d'une population pourtant majoritairement pro-choice.

