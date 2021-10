L'offensive de l'administration Biden contre le bitcoin

Cette semaine dans New Deal, nous nous éloignons des sujets de politique intérieure et de politique étrangère pour plonger dans les méandres de la finance à l'ère du numérique.

Nous avons tous entendu parler des bitcoins et autres cryptomonnaies, et voici que le gouvernement fédéral américain s'apprête à publier un rapport sur ces nouvelles monnaies, rapport qui sera sans doute suivi d'une loi. Il s'agit de mettre de l'ordre dans une jungle d'actifs virtuels jusqu'à présent dérégulés avec des risques de panique financière, des possibilités importantes de fraude, mais auss un coût environnemental très lourd.

Que propose l'administration Biden pour réguler ces cryptomonnaies?

Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour suivre l'actualité politique américaine et proposer tous les mercredis le podcast New Deal, avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, et cette semaine Christophe Carron, directeur des rédactions de Slate.fr.

Prise de son et montage: Aurélie Rodrigues

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.