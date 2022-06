Aux États-Unis, pays dont la Constitution garantit le droit de porter des armes, deux fusillades se produisent chaque jour. Le 24 mai 2022, une atroce tuerie à Uvalde, au Texas, a fait l'actualité: une école primaire a été la cible d'un jeune homme de 18 ans, qui a tué dix-neuf enfants et deux enseignants avec une arme semi-automatique.



Cette semaine dans New Deal, nous faisons le point sur l'incapacité stupéfiante des États-Unis à réguler les armes à feu. Outre-Atlantique, on sait le rôle que joue la NRA, le lobby pro-gun. L'administration de Joe Biden, qui détient encore pour quelques mois une majorité au Congrès, va-t-elle pouvoir agir?

À lire sur le même sujet: La NRA veut faire du port d'armes un «droit fondamental»

Tous les mercredis, New Deal décortique l'actualité politique américaine.

New Deal est un podcast de Laurence Nardon produit et réalisé par Slate.fr en partenariat avec la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et l'Institut français des relations internationales (IFRI) sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Prise de son: Aurélie Rodrigues

Montage et réalisation: Mona Delahais

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.