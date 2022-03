Dans cet épisode de New Deal, nous revenons sur le travail et la vie de Madeleine Albright qui est morte mercredi 23 mars, à l'âge de 84 ans. Ancienne secrétaire d'État de Bill Clinton, de 1997 à 2001, elle est la première femme à accéder à ce poste. Elle a mis en œuvre la politique étrangère d'une époque bien lointaine désormais, évoquée régulièrement comme la «décennie du triomphe» pour les États-Unis, celle de leur «leadership unipolaire», entre la chute de l'URSS en 1991 et les attentats du 11 septembre en 2001.

Madeleine Albright a géré la guerre de Yougoslavie, orchestré les nouvelles étapes de la mondialisation économique, elle a aussi coordonné l'élargissement de l'OTAN vers l'Europe de l'Est, une extension dont on parle beaucoup aujourd'hui, et qui est l'une des justifications de la guerre en Ukraine lancée par la Russie. Que pouvons-nous apprendre de Madeleine Albright et payons-nous aujourd'hui en Ukraine l'hubris de cette époque?

À lire sur le même sujet: En évoquant un nouvel ordre mondial, Joe Biden affole les complotistes

Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour suivre l'actualité politique américaine et proposer tous les mercredis le podcast New Deal, avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, et aujourd'hui Aurélie Rodrigues, responsable éditoriale adjointe de Slate Podcasts.

Prise de son et montage: Victor Benhamou

Réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.