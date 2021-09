Joe Biden: mauvaise passe ou début du chaos?

C'est avec un programme politique très ambitieux et plutôt à gauche dans le contexte américain que Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche. Et sans vraie surprise, avec sa maigre majorité à la Chambre des représentants et un rapport de force de 50-50 au Sénat, il a du mal à le mettre en œuvre –on s'y attendait.

Si le président est en difficulté au Congrés, il l'est aussi dans les sondages: sa popularité chute depuis cet été à cause, entre autres, de la débâcle en Afghanistan et de la vague de contaminations au variant Delta. Son taux d'approbation est désormais négatif: 49% d'opinions défavorables, 46% favorables.

Or, cette semaine, les États-Unis connaissent un certain nombre d'échéances législatives importantes. Il s'agit de tests pour le président démocrate qui, à Washington, fait face sur trois fronts: les Républicains, les Démocrates radicaux, mais aussi les modérés au sein de ce même parti.

Est-ce juste une mauvaise passe pour Biden? Ou le début d'un chaos durable qui pourrait l'empêcher d'appliquer son programme?

