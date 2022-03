Cela fait un mois que les forces armées russes ont débuté leur attaque contre l'Ukraine. Si les États-Unis avaient révélé, avant ce conflit, l'ampleur de la menace russe, la Maison-Blanche se positionne en retrait par rapport aux Européens. Elle souhaite éviter tout risque d'escalade vers un affrontement bilatéral avec la Russie, aux potentielles conséquences dévastatrices.

Pourtant, le président Joe Biden se rend à Bruxelles ce jeudi 24 mars. Venant participer à un sommet extraordinaire de l'OTAN, à un sommet du G7 et à une rencontre du Conseil européen, il souhaite renforcer les sanctions à l'égard de la Russie. Trois événements internationaux avant de se rendre en Pologne les jours suivants.

Dans cet épisode de New Deal, nous analysons la position fluctuante du président des États-Unis en cette période de crise. Ce déplacement marque-t-il l'entrée des Américains dans une nouvelle phase de leurs actions face à Vladimir Poutine? Joe Biden souhaite-t-il coordonner une nouvelle phase de la riposte occidentale?

À lire sur le même sujet: Pour sortir de la crise ukrainienne, Biden pourrait proposer un accord secret à Poutine

Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour suivre l'actualité politique américaine et proposer tous les mercredis le podcast New Deal, avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

Référence: «L'indépendance énergétique des États-Unis peut-elle sauver une Europe en crise?», New Deal, épisode 106

Prise de son et montage: Aurélie Rodrigues

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.