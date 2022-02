Dans un éditorial du New York Times datant du 14 janvier 2022, Paul Krugman (prix Nobel de l'économie 2008) vante la manière dont la France a géré la crise du Covid-19. Il cite notamment les mesures de maintien dans l'emploi et la réouverture des écoles. Ces jours-ci, les bons résultats se succèdent dans l'Hexagone: 7% de croissance, un chômage à 7,6% –taux le plus bas depuis 2008– et une inflation autour de 2%.

Outre-Atlantique, les résultats économiques contrastés justifient en partie la baisse du taux d'approbation de Joe Biden. La croissance est forte, mais nous assistons au grand retour de l'inflation et à la baisse du taux de participation à l'emploi des Américains. Quand l'inflation s'explique facilement, le nombre important de démissions dans les entreprises américaines reste, quant à lui, plus surprenant.

Cette semaine dans New Deal, nous essayons de comprendre pourquoi tant d'Américains quittent leur emploi. Et plus largement, en quoi la politique économique menée par Joe Biden entraîne-t-elle de tels résultats?

