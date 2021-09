L'Indopacifique, nouveau centre du monde stratégique des États-Unis

La colère française ne semble pas retomber après l'annonce inattendue de la rupture du contrat de vente de sous-marins à l'Australie le 15 septembre. Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer ce soudain revirement: un coup de Jarnac britannique, les retards et dépassement des coûts de la part de Naval Group et d'autres encore, à découvrir dans le dernier épisode de notre autre podcast, Le Monde devant soi.

Cet épisode de New Deal explore une autre piste: la nouvelle vision stratégique des États-Unis. L'achat de sous-marins américains par l'Australie s'opère en effet dans le cadre de l'AUKUS, un accord de défense anglo-américano-australien organisé pour contrer la menace chinoise.

Cela voudrait donc dire que les États-Unis ne sont pas du tout en retrait, comme on a pu le croire au lendemain de leur départ d'Afghanistan, mais au contraire en redéploiement autour de la Chine en investissant la zone indopacifique.

Pourquoi les États-Unis empruntent-ils cette nouvelle direction géopolitique? Fait-elle débat au sein du paus? La France et l'Europe sont-elles définitivement exclues de ce nouvel axe?

Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour suivre l'actualité politique américaine et proposer tous les mercredis le podcast New Deal, avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, et cette semaine Christophe Carron, directeur des rédactions de Slate.fr.

Montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Générique: «Cutting It Close», de DJ Freedem