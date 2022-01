Pour ce centième épisode de New Deal, nous accueillons Gérard Araud, ambassadeur de France aux États-Unis entre 2014 et 2019, qui a vécu de près la victoire de Donald Trump en 2016 et ses premières années à la Maison-Blanche.

Comment Washington regarde l'élection présidentielle française? Où en sont nos relations avec les États-Unis? Où va la démocratie américaine? Trump a-t-il décomplexé les populistes européens? Tour d'horizon de la politique tant extérieure qu'intérieure du pays et de ses relations avec le reste du monde par un homme de terrain, qui nous raconte pour l'occasion les coulisses de la fonction d'ambassadeur.

Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour suivre l'actualité politique américaine et proposer tous les mercredis le podcast New Deal, avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

