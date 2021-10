Face à l'emprise toujours tenace de Trump sur leur parti, des Républicains lancent un appel inédit

Ce lundi 11 octobre, deux tribunes de Républicains anti-Trump ont paru dans le New York Times et le Washington Post, appelant les Républicains modérés à rejoindre le Parti démocrate afin de sauver la démocratie. Selon les auteurs, le Parti républicain, totalement «trumpisé», est devenu fou.

Donald Trump est toujours bel et bien présent dans la politique américaine, même si les médias français couvrent moins le sujet depuis qu'il n'est plus à la Maison-Blanche et qu'il ne s'exprime plus sur Twitter.

Le 45e président prépare-t-il une candidature pour les élections de 2024? De quoi sont faites ses journées? Quelle est sa vie personnelle depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche?

