Face à la Chine, Joe Biden a-t-il encore besoin de l'Europe?

Cette semaine Joe Biden a choisi l'Europe pour entamer son premier déplacement à l'étranger en tant que président des États-Unis. Une visite au programme assez rempli: ce jeudi 10 juin, il arrive en Grande-Bretagne pour une rencontre avec le Premier ministre Boris Johnson avant le sommet du G7 qui se déroulera en Cornouailles du 11 au 13. Suivra encore une visite à la reine Élisabeth II à Windsor le dimanche 13. Il rejoindra ensuite Bruxelles pour le sommet de l'OTAN lundi 14, un sommet EU–UE le 15 et, enfin, une rencontre avec Poutine à Genève mercredi 16. Ce périple sera l'occasion de célébrer les retrouvailles européennes avec un pouvoir américain amical et constructif.

La question la plus importante, c'est celle de la place et du rôle de l'Europe dans le nouveau monde que construisent les stratèges américains, structuré autour de la rivalité États-Unis–Chine: pour les Américains, à quoi peut servir l'Europe face à la Chine?

Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour suivre l'actualité politique américaine et proposer tous les mercredis le podcast New Deal, avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, et cette semaine Christophe Carron, directeur des rédactions de Slate.fr.

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.

Générique: «Cutting It Close», de DJ Freedem