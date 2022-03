Dans cet épisode de New Deal, nous quittons un moment l'actualité brûlante pour rejoindre Laurence Nardon en direct de Washington. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'histoire de cette capitale qui porte les traces de l'histoire américaine: l'héritage de la guerre d'indépendance, la ségrégation, les luttes politiques.



Une ville créée de toutes pièces dans les années 1790 pour accueillir le gouvernement fédéral: George Washington (président de 1789 à 1797) et les autres pères fondateurs souhaitaient en effet une capitale dégagée de toute appartenance à un État fédéré, pour abriter le Congrès, la Présidence et la Cour suprême. Construite dans le district de Columbia, elle porte pour devise «Justicia Omnibus», en latin «Justice pour tous».

