Samedi 14 mai, une fusillade a eu lieu dans le supermarché d'un quartier africain-américain de Buffalo, dans l'État de New York. Ces fusillades sont monnaie courante, hélas, dans un pays où les armes à feu sont très faciles

d'accès. Mais cette fois-ci, elle est motivée par le racisme, le tueur ayant fait dix victimes et trois blessés parmi la communauté noire.

Arrêté, l'auteur de cette tuerie se nomme Payton Gendron, 18 ans. Il se présente comme raciste, fasciste, antisémite et se réclame de la théorie du «grand remplacement» de Renaud Camus.



Ce nouveau drame pose beaucoup de questions cette semaine dans New Deal: celle de la violence et de la criminalité aux États-Unis, celle des limites à apporter à la liberté d'expression (notamment en ligne) et au droit de port d'arme; mais aussi et surtout, celle des violences racistes dans le pays, autour de ce qu'on appelle le «suprémacisme blanc».

New Deal est un podcast de Laurence Nardon produit et réalisé par Slate.fr en partenariat avec la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et l'Institut français des relations internationales (IFRI) sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Prise de son: Aurélie Rodrigues

Montage et réalisation: Mona Delahais

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

