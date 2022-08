Cette année, pour les deux épisodes d'été hors-série de New Deal, nous avons choisi d'illustrer la grande division politique de l'Amérique en vous proposant une immersion dans deux États emblématiques de cette fracture américaine. Le mois dernier, nous parlions du Texas, État conservateur; en ce mois d'août, nous abordons la Californie, État démocrate.



Pour ce deuxième et dernier épisode de l'été, nous sommes donc en Californie, un État censé représenter –et même accomplir– l'idéal progressiste de la politique et de la société américaine. Cependant, ce dernier connaît bien des problèmes, qui mettent en exergue la difficulté d'orchestrer des politiques libérales dans tous les sens du terme: libéralisme économique et libéralisme des valeurs.

Qu'entend-on par «valeurs californiennes»? Sur quelle histoire se sont-elles composées? Quel rôle politique la Californie joue-t-elle aujourd'hui dans l'équilibre politique national?

