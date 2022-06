La semaine du 15 juin, la banque centrale des États-Unis, la Fed, a remonté les taux d'intérêt de trois quarts de point. Cela s'ajoute à deux premières hausses ces derniers mois. L'objectif est de lutter contre l'inflation, qui est très élevée sur l'année.

La hausse des prix, la hausse des taux et maintenant le risque d'une récession inquiètent les ménages américains, ainsi que les Démocrates: la dénonciation des problèmes économiques constitue une arme politique de tout premier choix pour les Républicains contre l'administration Biden.

Quelle est cette inflation, et pourquoi atteint-elle un niveau inédit depuis les années 1980? Quelles en sont les répercussions pour les Américains, notamment les retraités et ceux aux multiples crédits? La remontée des taux va-t-elle entraîner une récession ?

