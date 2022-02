Derrière les actualités toujours aussi inquiétantes liées à l'Ukraine, la politique américaine suit son cours. Les Républicains et Démocrates sont en train d'organiser les primaires pour les élections de novembre prochain. Il s'agira des élections de mi-mandat à la Chambre, au Sénat, et pour divers postes de gouverneurs et autres élus dans les États.

Côté Républicains, on a eu l'habitude, ces dernières années, de voir Trump soutenir des candidats très à droite contre d'autres plus modérés, démontrant et renforçant à chaque fois son emprise sur le parti. Pourtant, son influence politique n'est plus au beau fixe.

À lire sur le même sujet: Ron DeSantis, le nouveau rival de Donald Trump

Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour suivre l'actualité politique américaine et proposer tous les mercredis le podcast New Deal, avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

Prise de son et montage: Aurélie Rodrigues

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.