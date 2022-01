Depuis plusieurs semaines, des troupes russes se massent à la frontière de l'Ukraine, un pays historiquement lié à la Russie, mais qui pourrait aspirer aujourd'hui à rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. Les pays occidentaux, les États-Unis en tête, ont eux aussi envoyé ou mobilisé des troupes; et ce 23 janvier, le département d'État américain a ordonné aux familles de ses diplomates présents à Kiev de rentrer au pays.

Cette semaine dans New Deal, nous essaierons de comprendre le point de vue américain dans cette crise: quelle est la marge de manœuvre de l'administration Biden? Et, plus largement, que peut-elle entraîner comme redéfinition pour le rôle des États-Unis et pour la puissance américaine dans le monde?

