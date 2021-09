Comment le 11-Septembre a façonné les États-Unis d'aujourd'hui

Pour ce premier épisode de la troisième saison de New Deal, retour sur les attentats du 11-Septembre et sur la présence américaine en Afghanistan (et en Irak). À l'occasion du vingtième anniversaire de ces événements, les médias publient nombre d'analyses et de documentaires, mais l'actualité leur a fait de l'ombre: nous avons passé le mois d'août à commenter le départ chaotique des troupes américaines et la reprise en main fulgurante du pays par les talibans.

On a donc beaucoup parlé de la chape de plomb qui s'abat sur les États-Unis, des répercussions régionales; et pour nous en Europe, du possible afflux de réfugiés et du risque de nouvelles frappes terroristes.

Quelle a été la réaction de l'administration Bush à l'époque? Quels sont les reproches de l'opinion publique envers la guerre contre le terrorisme (War onTerror)? Et aujourd'hui, quelles sont les conséquences du retrait américain du sol afghan sur la politique étrangère de l'administration Biden?

Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour suivre l'actualité politique américaine et proposer tous les mercredis le podcast New Deal, avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

