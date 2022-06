Cette semaine du 13 juin se déroulent les auditions publiques de la commission d'enquête sur l'insurrection du 6 janvier 2021. Cette dernière, créée par la Chambre des représentants, a mené un immense travail depuis onze mois, avec plus de 1.000 interviews, la convocation de 100 témoins clés, et la consultation de 14.000 documents.

L'objectif est de faire toute la lumière sur ce qui a mené aux événements du 6 janvier, lorsqu'une foule d'émeutiers a envahi le Capitole pour interrompre la certification des résultats de l'élection présidentielle. Grand responsable des événements, Donald Trump peut-il être envoyé en prison?

Tous les mercredis, New Deal décortique l'actualité politique américaine.

New Deal est un podcast de Laurence Nardon produit et réalisé par Slate.fr en partenariat avec la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et l'Institut français des relations internationales (IFRI) sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Prise de son: Victor Benhamou

Montage et réalisation: Mona Delahais

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

