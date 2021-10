Colin Powell, un pur produit de la méritocratie américaine instrumentalisé par l'administration Bush

Ce lundi 18 octobre, nous avons appris la disparition de Colin Powell, le secrétaire d'État de George W. Bush, connu pour son rôle déterminant dans le déclenchement de la guerre en Irak et ce, malgré sa réticence. Il avait en effet prononcé un discours à l'ONU en février 2003, affirmant que l'Irak développait des armes biologiques et nucléaires –il a ensuite regretté cette assertion dont il a appris plus tard qu'elle était fausse.

Colin Powell est un personnage important pour d'autres raisons. Notamment parce qu'il est représentatif d'une ascension sociale par l'armée, typique des Afro-Américains, et aussi parce que sa disparition, due entre autres au Covid-19, rappelle que la pandémie n'est pas encore terminée aux États-Unis.

Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour suivre l'actualité politique américaine et proposer tous les mercredis le podcast New Deal, avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, et et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

Montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Générique: «Cutting It Close», DJ Freedem