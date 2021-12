Jeudi 25 novembre, c'était Thanksgiving, l'une des fêtes les plus importantes du calendrier américain. Nous avions déjà parlé, dans New Deal, des origines et du déroulement de cette journée d'action de grâce datant de 1621 (il y a pile 400 ans!), et des Amérindiens, héros et victimes de l'affaire.

Cette année, nous parlerons du lendemain de Thanksgiving, c'est-à-dire du Black Friday, une journée de soldes massives dans tous les magasins du pays, et qui lance la saison des achats de Noël.

Le Black Friday –«vendredi fou», au Québec– se propage notamment en Europe depuis quelques années. D'où vient ce consumérisme américain? Est-ce une attitude qui peut perdurer en ces temps de crise écologique?

