Cette semaine du 23 mai, le président Joe Biden est en Corée du Sud et au Japon pour rassurer les alliés des États-Unis dans la région et leur assurer que la guerre en Ukraine ne détourne pas complètement Washington de la zone indo-pacifique.

Lors d'une interview à Tokyo lundi, le président américain a été jusqu'à déclarer qu'il serait prêt à intervenir militairement pour défendre Taïwan en cas d'agression chinoise. Une déclaration qui tranche avec la ligne officielle américaine depuis les années 1970, qui repose sur «l'ambiguïté stratégique» en ce qui concerne la défense de l'État insulaire. Dès le lendemain, le président a fait machine arrière, en expliquant que la position diplomatique américaine n'avait en réalité pas changé.

Pour l'instant, les États-Unis ne sont pas présents en Ukraine et il n'est pas question d'hostilités côté Taïwan, mais ces deux régions représentent deux fronts potentiels pour les USA. Que ferait Joe Biden s'il fallait y intervenir simultanément? Ne serait-il pas temps pour les États-Unis de proposer une stratégie différente en matière de politique étrangère? Réponses dans New Deal.

