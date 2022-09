Aux États-Unis, le premier lundi de septembre est un jour férié: c'est le Labor Day, la fête du travail. Le Labor Day, c'est aussi la rentrée politique américaine. L'occasion de faire le bilan des forces en présence à deux mois des élections de mi-mandat.

Nous allons procéder en deux temps, en regardant cette semaine du côté des Démocrates, puis, la semaine prochaine, des Républicains. Chez les Démocrates, il y a beaucoup à dire, puisque les perspectives de l'administration Biden se sont transformées au cours de l'été. Là où l'on prévoyait une défaite cuisante pour le parti du président, on parle aujourd'hui d'un scrutin beaucoup plus serré, qui pourrait laisser le Sénat aux mains des Démocrates.

Tous les mercredis, New Deal décortique l'actualité politique américaine.

