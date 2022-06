Vendredi 24 juin, les juges de la Cour suprême, plus haute juridiction américaine, ont renversé l'arrêt fédéral Roe v. Wade. Historique, ce dernier garantissait le droit à l'avortement aux États-Unis depuis 1973. Désormais, chaque État peut indépendamment interdire l'irruption volontaire de grossesse.

La disparition du droit à l'IVG dans les États conservateurs, qui va nuire en priorité aux plus vulnérables, résonne comme un coup de tonnerre dans un pays déjà fracturé sur les questions sociétales et idéologiques. Que va-t-il advenir désormais? Sommes-nous au bout de nos surprises? Jusqu'où ira la Cour suprême, aux mains des conservateurs depuis le mandat de Donald Trump? Réponses cette semaine dans New Deal.

Tous les mercredis, New Deal décortique l'actualité politique américaine.

New Deal est un podcast de Laurence Nardon produit et réalisé par Slate.fr en partenariat avec la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et l'Institut français des relations internationales (IFRI) sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: «Cutting It Close», DJ Freedem

