Pendant six semaines, la planète a pu suivre en direct le procès opposant les deux acteurs, Amber Heard et Johnny Depp, pour une affaire de violences conjugales et de diffamation. La fascination des Américains pour les grands procès, qu'ils appellent des «causes célèbres» est bien connue, surtout lorsqu'ils concernent des personnes populaires.

Filmé, diffusé et largement surmédiatisé, celui-ci a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, notamment des prises de position très hostiles à Amber Heard. Le 1er juin, ce procès a été remporté par Johnny Depp. Qu'en est-il de la présomption d'innocence et de la parole des femmes? Qu'est devenu le mouvement #MeToo en 2022? Ce procès a-t-il été hors norme dans la longue série des procès américains retentissants?

