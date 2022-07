Dans le cadre de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, où les citoyens et citoyennes de l'Union européenne (UE) étaient invités à imaginer et à bâtir le futur du bloc, Slate a lancé le projet Mon Europe à moi. L'objectif: donner la parole aux jeunes Français et Européens, recenser leurs attentes et leurs demandes, et y faire réagir des spécialistes et des membres du Parlement.