Mon Europe à moi

Quand on pense à Erasmus, on imagine généralement des étudiants partant aux quatre coins de l'Europe. Et en effet, ce programme permet d'aller suivre une période de stage, de formation ou de bénévolat à l'étranger. Ce que l'on sait moins, c'est qu'Erasmus, accessible aux étudiants, est également ouvert aux apprentis, aux lycéens, aux enseignants ou encore aux demandeurs d'emploi. Et qu'il y a des pays hors Europe qui sont partenaires!

Pourquoi ce cursus et ses possibilités restent-t-il méconnus du grand public? Pour répondre à cette question, nous avons interviewé Laurence Farreng, eurodéputée MoDem et membre du groupe Renew. Elle explique: «Cet ajout de l'entrée d'autres publics est une réalité récente qui doit s'installer, avec les agences nationales Erasmus notamment». Le nouveau programme Erasmus+, qui court de 2021 à 2027, comprend une volonté politique «plus affirmée» , selon elle. Avec un budget doublé, la mise en place de formations des enseignants pour appréhender la mobilité européenne, et le chapitre sur l'inclusion mis en avant, Erasmus+ veut se transformer pour s'améliorer.

