Comment est né Mon client et moi , le podcast qui nous invite dans la tête des avocats pénalistes et partage les affaires qui les ont le plus marqué ? Quel a été le parcours de Margaux Lannuzel avant de devenir auteure de podcast et pourquoi avoir choisi ce média pour son projet ? Découvrez les réponses à ces questions avec l'interview de Margaux Lannuzel au micro de Sébastien Guyot dans l'émission Les grands récits d'Europe 1.