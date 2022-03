Épisode 12 - Devenir président(e) de la République ce n'est pas donné à tout le monde et nécessite clairement une détermination sans failles et une image de soi des plus positives.

Viser la présidence de la République, certains et certaines d'entre nous y ont pensé un jour, ce sont peut-être imaginés un jour à la place du locataire de l'Élysée. «Et si j'étais président(e) je ferais ci ou ça». Mais le plus souvent cela reste de l'ordre du rêve éveillé, ou du cauchemar selon les circonstances. Devenir président(e) de la République ce n'est pas donné à tout le monde et nécessite clairement une détermination sans failles et une image de soi des plus positives. Un ego que nombres d'experts décrivent comme démesuré et que l'on retrouve assez régulièrement dans le monde politique.

Pour décrypter cette notion nous recevons Christian le Bart, professeur de Sciences Politiques à Sciences Po Rennes.

Références :

- L'Ego-politique. Essai sur l'individualisation du champ politique, B. Puybareau, Armand Colin, 2013.

- Moi, Président·e, Le livre qui vous donne les clés de l’Elysée, C. Chakraverty, F. Rousselot, Equateurs, 2022.

Moi, Président·e est un podcast produit par The Conversation France.

Conception et animation, Clea Chakraverty et Fabrice Rousselot.

Chargé de production, Rayane Meguenni.

Réalisation, Romain Pollet.

Crédits musique : « La Marseillaise », Oberkampf (1983)

Photo d’illustration : Jean-Claude Coutausse.