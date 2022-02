Moi, Président·e

Publié le 8 février 2022 à 15h04 The Conversation

Une Présidente de la République française ? À priori on ne devrait même pas se poser la question. Pourtant, la réalité est implacable. Aucune femme n'a encore pris ses fonctions à l'Élysée. Si plusieurs candidates sont bel et bien présentes dans la campagne actuelle, on peut se demander si elles ont réellement une chance d'aller jusqu'au bout.

Plus généralement, quelle est la place des femmes aujourd'hui en politique ? Le mouvement #MeToo a fait bouger les lignes et nous oblige collectivement à nous intéresser à ce qu'il reste du sexisme en politique. Comment évaluer ce fameux «plafond de verre», notion apparue dans les années 1970 aux États-Unis ?

Pour évoquer ces sujets, nous recevons Réjane Sénac, politologue et directrice de recherche au CEVIPOF (Centre de recherches politiques de Sciences Po).

Références :

- Radicales et fluides : Les mobilisations contemporaines, R. Sénac, Les Presses de Sciences Po, 2021 ;

- «Les mobilisations contemporaines contre les injustices réhabilitent la radicalité politique», R. Sénac, The Conversation, 2021.

