La vasectomie ne fait ni mal ni moins mâle

Si la vasectomie, intervention pourtant simple et sans risque, est si peu populaire, c'est loin d'être uniquement parce que les hommes ont peur pour leurs parties intimes. Avec Élodie Serna, docteure en histoire contemporaine et autrice du livre Opération vasectomie, on tente de comprendre pourquoi en revenant sur la grande histoire de ce procédé de stérilisation.



Si vous aimez Mansplaining, pensez à l'exprimer en lui donnant la note maximale sur iTunes et ailleurs, en en parlant autour de vous, et en laissant plein de commentaires bienveillants sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Mansplaining). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Références:

Élodie Serna, Opération vasectomie – Histoire intime et politique d'une contraception au masculin (Libertalia, 2021)

World Vasectomy Day 2017 – La historia de Spartako

Ryan Reynolds' Vasectomy

Musique: «Warm Sea», Savvier