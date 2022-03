Parce qu'ils prennent plus de place et font plus de bruit, les individus extravertis sont considérés comme la norme.

La société laisse peu de place aux personnalités introverties, souvent considérées avec mépris ou indifférence. Mais le genre joue également un rôle dans la façon dont l'introversion est prise en compte. Comment les hommes introvertis sont-ils perçus? Doivent-ils lutter contre leur nature ou au contraire cultiver cette précieuse différence?

À lire sur le même sujet: Éloge et défense de l'introverti

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu'il s'agit d'interroger les privilèges des hommes.

Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Réalisation: Aurélie Rodrigues

Montage: Guillaume Assal

Prise de son: Thomas Messias

Musique: «Warm Sea», Savvier

